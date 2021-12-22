Сотрудники УВД Бобруйского горисполкома посетили школу-интернат для детей с нарушением слуха в рамках благотворительной акции «Наши дети»

Сегодня в специальной общеобразовательной школе-интернате для детей с нарушением слуха встречали почетных гостей: начальника УВД Бобруйского горисполкома Павла Змитера, его заместителя полковника милиции Василия Савельева и старшего участкового инспектора отдела милиции Первомайского района майора Андрея Комара.

Воспитанники учреждения показали им новогоднюю сказку, ответным жестом стало вручение сладких подарков от управления внутренних дел горисполкома. Кроме этого, майор милиции Андрей Комар вручил сертификат на сумму 1000 рублей для нужд подопечных директору школы-интерната Наталье Тополевой, которые пойдут на укрепление материально-технической базы учреждения. Денежные средства милиционер получил по решению суда в качестве компенсации причиненного морального вреда в связи с негативными комментариями в его адрес в сети Интернет.

Подробности читайте в ближайшем номере газеты «Бабруйскае жыццё»