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Профилактика

Сотрудники МЧС, УВД и Департамента Охраны встретились в педагогами Бобруйска

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Сотрудники МЧС, УВД и Департамента Охраны встретились в педагогами Бобруйска

Встреча руководителей городских дошкольных учреждений с представителями правоохранительных органов прошла в Бобруйске в рамках профилактической акции «Наши дети».

Как сообщила официальный представитель УВД Бобруйского горисполкома Татьяна Горбанюк, профилактический ликбез на тему безопасности детей в детских садах провели сотрудники УВД Бобруйского горисполкома, отдела Департамента Охраны и горрайотдела по чрезвычайным ситуациям.

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