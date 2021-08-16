Сотрудники МЧС, УВД и Департамента Охраны встретились в педагогами Бобруйска
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Встреча руководителей городских дошкольных учреждений с представителями правоохранительных органов прошла в Бобруйске в рамках профилактической акции «Наши дети».
Как сообщила официальный представитель УВД Бобруйского горисполкома Татьяна Горбанюк, профилактический ликбез на тему безопасности детей в детских садах провели сотрудники УВД Бобруйского горисполкома, отдела Департамента Охраны и горрайотдела по чрезвычайным ситуациям.
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