Сотрудники МЧС призывают греться правильно

На 30 % по сравнению с прошлым годом увеличилось количество пожаров, произошедших по причине нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации электрооборудования. По данной причине погибло 7 человек. Огненная стихия зачастую забирает жизни самых уязвимых, одиноких и беззащитных – пенсионеров.

Во избежание трагедий – с помощью специалиста проверьте исправность электрооборудования и проводки. Не забудьте обезопасить и жилье своих престарелых родных и близких.

-Не применяйте для защиты электросетей и электрооборудования вместо автоматических предохранителей и калиброванных плавких вставок защиту не заводского (кустарного) изготовления (скрутки проволоки, «жучки» и др.).

- Не оклеивайте и не окрашивайте электрические провода и кабели.

- Для исключения возгорания электрооборудования из-за скачков и перепадов напряжения пользуйтесь сетевыми фильтрами.

-Следите за тем, чтобы вилки и розетки не нагревались, ведь это первый признак неисправности или перегрузки сети, что, соответственно, может привести к короткому замыканию.

-Ни в коем случае не пользуйтесь самодельными удлинителями, электронагревательными приборами и электроинструментом.

- Одна из главных «заповедей» безопасности – не оставляйте включенные электроприборы без присмотра.

На особом контроле в осенне-зимний период – обогреватели. Именно эти электроприборы, особенно с открытыми спиралями, установленные в непосредственной близости от горючих материалов, становятся потенциальными источниками пожаров, а иногда и гибели людей. Электрообогреватели «кустарного» не заводского изготовления эксплуатировать запрещено и смертельно опасно!

ПОМНИТЕ! Каким бы современным не был ваш обогреватель, следите за его исправностью, не накрывайте его и не сушите на нем вещи, не оставляйте с работающим электроприбором детей и всегда выключайте из сети, даже если на короткое время уходите из дома. Обогреватель является очень мощным прибором, поэтому, используя его, нужно учитывать общую нагрузку на электросеть.

Чтобы избежать пожаров и гибели людей от них, МЧС напоминает:

не курите в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения;

следите за состоянием печного отопления и электропроводки, не оставляйте без присмотра печи и электробытовые приборы;

соблюдайте правила эксплуатации печей, электрооборудования и газовых приборов;

следите за детьми и их времяпровождением и не оставляйте спички в доступных для детей местах;

не разводите костры вблизи строений;

установите автономные пожарные извещатели.

В случае пожара звоните в МЧС по телефонным номерам 101 или 112.