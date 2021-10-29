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Профилактика

Сотрудники Кировского РОВД устроили для школьников выездной День открытых дверей

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Сотрудники Кировского РОВД устроили для школьников выездной День открытых дверей

Ежегодно сотрудниками органов внутренних дел проводятся для школьников ознакомительные мероприятия. Не стал исключением и этот год. 27 октября сотрудниками Кировского РОВД были организованы профориентационные мероприятия при участии войсковой части 5527 Бобруйска.  

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Школьникам школы №1 Кировска были продемонстрированы специальные средства и вооружение, порядок его сборки и разборки. Огромный интерес у ребят вызвало специальное вооружение, по которое они задали много вопросов.

Кроме этого школьники познакомились с «четвероногими» помощниками правоохранителей. С особым вниманием учащиеся следили, как служебные собаки исполняют разные команды, ищут спрятанные предметы и с легкостью преодолевает преграды.

У всех участников встречи остались в памяти яркие впечатления и позитивные эмоции.

По материалам Кировского РОВД

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