Сотрудники ИДН встретились с учащимися колледжей Бобруйска

С 10 по 31 января на территории Могилевской области проводится областное межведомственное профилактическое мероприятие «Знаю.Могу.Делаю». Основная его цель – повышение уровня осознанности восприятия подростками правовой информации и привлечение родителей к формированию законопослушного поведения детей.

Как отметила участковый инспектор инспекции по делам несовершеннолетних отдела милиции Ленинского района г. Бобруйска УВД Бобруйского горисполкома лейтенант милиции Виктория Товстик, в течение двух дней в техническом и агроэкономическом колледжах были организованы дискуссионные площадки, на которых рассматривались вопросы, касающиеся норм законодательства Республики Беларусь.

Также с подростками обсудили тему досуга, недопустимости совершения противоправных деяний, возраста наступления ответственности, ее виды за различные нарушения.

Татьяна Горбанюк,

Фото ИДН УВД