Сотрудники ГАИ проводят рейдовые мероприятия

С первого дня зимы инспекторы ГАИ проводят рейды, в ходе которых проверяют, как водители подготовили свои автомобили к эксплуатации в сложных погодных условиях. Как сообщили в УГАИ УВД облисполкома, инспекторы учитывают не только маркировку резины, но и высоту протектора.

- Большинство водителей отнеслось к своей безопасности серьезно, перейдя на зимние шины. Но встречаются еще те, кто это не сделал, несмотря на требования ПДД и погодные условия. Также не единичны случаи, когда остаточная высота рисунка протектора резины составляют менее 4 мм. Нарушителям придется заплатить штраф до 1 базовой величины, а повторное такое нарушение в течение года обойдется водителю штрафом от 2 до 5 базовых величин, - отмечают в ГАИ.