Сотрудники ГАИ проводят единый день безопасности дорожного движения 25 февраля

С целью профилактики происшествий, участники которых оставляют место ДТП 25 февраля по всей республике пройдет Единый день безопасности дорожного движения: «Не останься равнодушным!».

Правила обязывают водителя-участника ДТП, немедленно остановиться и остаться на месте происшествия, включить аварийную световую сигнализацию и выставить знак аварийной остановки, принять меры по оказанию доврачебной медицинской помощи потерпевшему и вызвать скорую помощь, а если это невозможно, доставить потерпевшего в больницу. Записать контактные данные очевидцев ДТП, сообщить о случившемся в органы внутренних дел и ожидать прибытия сотрудников ГАИ. Ни в коем случае не употреблять алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво, до прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования). Поступая так, водитель не только сделает всё от него зависящее в сохранении жизни пострадавшего, но и оградит себя от последствий оставления места ДТП.

Значительную помощь в раскрытии преступлений и поиске скрывшихся водителей оказывают сознательные граждане, чья отзывчивость и неравнодушие к чужой беде позволяют установить реальную картину дорожно-транспортного происшествия и в дальнейшем выявить виновников случившегося. Именно поэтому Госавтоинспекция призывает всех не оставаться равнодушными и безучастными, призываем к дальнейшему сотрудничеству.

В случае ДТП со скрытием, либо при любых других фактах противоправных действий на дороге, вы круглосуточно можете сообщать по телефону 102. Именно ваш звонок, возможно, поможет предотвратить очередную трагедию на дороге.

В соответствии с частью 2 статьи 18.16 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он является, в случаях, когда это запрещено законодательными актами, – влечет наложение штрафа в размере от пяти до двадцати пяти базовых величин или лишение права заниматься определенной деятельностью сроком до двух лет.

ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома