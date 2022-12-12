Сотрудники ГАИ помогли в непогоду водителю, перевозившему гандбольную команду на матч в Бобруйск

Сотрудники ГАИ помогли в непогоду водителю, который перевозил гандбольную команду на матч в Бобруйск.

Как сообщили в УВД облисполкома, сотрудники ГАИ в Кировском районе увидели на обочине сломавшийся автомобиль Volkswagen Crafter, водитель которого перевозил гандбольную команду витебского клуба на матч в Бобруйск.

- Ситуацию осложняла непогода - сильный снег и низкая температура, - рассказали в ведомстве. - Милиционеры помогли водителю добраться до СТО. Ребята, которые очень замерзли, смогли согреться в патрульном автомобиле. В течение часа поломка была устранена и команда отправилась на свои соревнования.