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Общество

Сотрудники ГАИ помогли в непогоду водителю, перевозившему гандбольную команду на матч в Бобруйск

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Сотрудники ГАИ помогли в непогоду водителю, перевозившему гандбольную команду на матч в Бобруйск

Сотрудники ГАИ помогли в непогоду водителю, который перевозил гандбольную команду на матч в Бобруйск.

Как сообщили в УВД облисполкома, сотрудники ГАИ в Кировском районе увидели на обочине сломавшийся автомобиль Volkswagen Crafter, водитель которого перевозил гандбольную команду витебского клуба на матч в Бобруйск.

- Ситуацию осложняла непогода - сильный снег и низкая температура, - рассказали в ведомстве. - Милиционеры помогли водителю добраться до СТО. Ребята, которые очень замерзли, смогли согреться в патрульном автомобиле. В течение часа  поломка была устранена и команда отправилась на свои соревнования.

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