Сотрудники ГАИ помогли в непогоду водителю, перевозившему гандбольную команду на матч в Бобруйск
9 0
Сотрудники ГАИ помогли в непогоду водителю, который перевозил гандбольную команду на матч в Бобруйск.
Как сообщили в УВД облисполкома, сотрудники ГАИ в Кировском районе увидели на обочине сломавшийся автомобиль Volkswagen Crafter, водитель которого перевозил гандбольную команду витебского клуба на матч в Бобруйск.
- Ситуацию осложняла непогода - сильный снег и низкая температура, - рассказали в ведомстве. - Милиционеры помогли водителю добраться до СТО. Ребята, которые очень замерзли, смогли согреться в патрульном автомобиле. В течение часа поломка была устранена и команда отправилась на свои соревнования.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
также
-
Сотрудники ГАИ помогли в непогоду водителю, перевозившему гандбольную команду на матч в Бобруйск
-
Бобруйские «Зубры» поддержали столичную «Рысь»
-
ЖРЭУ Первомайского района обратилось к жителям в связи с выпадением обильных осадков
-
Неувядаемый талант педагога
-
Важно слышать, что волнует людей: Виктор Ананич провел телефонную линию