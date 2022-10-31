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Профилактика

Сотрудники ГАИ Бобруйска проверили наличие фликеров у школьников

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Сотрудники ГАИ Бобруйска проверили наличие фликеров у школьников

В рамках Недели детской безопасности правоохранители совместно с ребятами из отряда юных инспекторов движения Гимназии №2 провели рейд, наблюдая за переходящими проезжую часть дороги учениками, обучающимися во вторую смену. У приходящих школьников проверяли наличие фликеров, так как возвращаться со школы они будут уже в темноте.

Юным участникам дорожного движения напомнили о запрете выхода на проезжую часть дороги на мигающий зелёный сигнал светофора, а также о необходимости использования световозвращающих элементов.

Госавтоинспекция рекомендует носить световозвращающие нарукавные повязки, которые позволят лучше заметить пешеходов на проезжей части дороги в темное время суток.

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