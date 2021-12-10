Сотрудники Департамента охраны успешно сдали экзамены по служебной подготовке
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7-8 декабря в Могилеве, у сотрудников управления и подразделений охраны области, не принявших участие в итоговых занятиях, а также представленных к награждению нагрудным знаком МВД «Класны спецыялiст МУС», были приняты экзамены по служебной подготовке.
Проведение экзаменов было организовано на базе Ленинского (г. Могилева) отдела охраны, Могилевской областной организационной структуры БФСО «Динамо» и государственного специализированного учебно-спортивного учреждения «Могилевский областной центр олимпийского резерва по легкой атлетике и игровым видам спорта», в ходе которых все сотрудники охраны продемонстрировали высокий уровень теоретических знаний, практических умений и навыков.