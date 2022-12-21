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Сотрудники Департамента охраны круглосуточно заботятся о сохранности имущества в сфере АПК

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Сотрудники Департамента охраны круглосуточно заботятся о сохранности имущества в сфере АПК

На днях сотрудниками Бобруйского отдела охраны совместно со службой безопасности предприятия при проведении мероприятий по выявлению правонарушений на объектах АПК, на выезде с территории сельскохозяйственного предприятия был остановлен и досмотрен автомобиль, в багажнике которого находились мешки с ячменем без соответствующей документации.

Как выяснилось, хищение злаков — 6 мешков весом более 200 кг на общую сумму более 100 белорусских рублей совершила работница организации.

В отношении гражданки составлен административный протокол.

Напоминаем! Сотрудники Департамента охраны ежедневно осуществляют мониторинг агропромышленного сектора Могилевщины на предмет выявления хищений государственной собственности.

хищение

По информации Бобруйского ОДО

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