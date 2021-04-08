Сотрудники Департамента охраны и ГАИ посетили ясли-сад № 82

После посещения родительских собраний, профессиональных лицеев и школ сотрудник Бобруйского отдела Департамента охраны инспектор-инженер отделения средств и систем охраны лейтенант милиции Сергей Пехота совместно с представительницей Гаи УВД Бобруйского горисполкома отправился в государственное учреждение образования «Ясли-сад № 82 города Бобруйска».

Детишкам и их воспитателям в игровой форме с предоставлением наглядной агитации сотрудники рассказали о службах Департамента охраны и ГАИ. Рассказали сотрудники о важности соблюдения правил дорожного движения и о том, что для защиты людей и имущества есть самый недорогой, понятный и надежный способ — кнопка тревожной сигнализации.

Личным примером сотрудники показывали детям, как можно избежать опасных ситуаций, как нужно беречь себя и все что нас окружает.

Главной целью таких мероприятий является жизнь и здоровье детей в детском саду, создание и обеспечение здоровых и безопасных условий, сохранение жизни и здоровья воспитанников в процессе воспитания и организованного отдыха.

Детвора с восхищением рассматривала милицейскую форму и так приятно было смотреть в детские глаза, полные доверия и интереса. В ходе проводимой акции детям были вручены эксклюзивные светоотражающие элементы с символикой Департамента охраны.

Мероприятие проходило во дворе детского сада. Дети внимательно слушали, задавали вопросы, проигрывали различные ситуации. Впечатления от этой встречи у детишек остались только положительные, и еще долго дети будут вспоминать наказы, которые, несомненно, пригодятся им в будущем.

По информации Бобруйского ОДО