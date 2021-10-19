Сотрудники Центра “Покрова” встретились с первокурсниками медколледжа

Смысл жизни, есть ли он? Как его найти? Мои мечты и истинные ценности…Именно над такими серьезными вопросами задумались студенты первого курса трех групп медицинского колледжа Бобруйска. О мероприятии рассказали в пресс-службе Бобруйской епархии.

15 октября ребята познакомились с сотрудниками Центра «Покрова»: заместителем директора Кристиной Новоселовой и методистом Надеждой Поляковой, узнали о деятельности учреждения.

В ходе знакомства студенты ответили на вопросы анкеты, активно участвовали в беседе. Игры-упражнения «Желания» и «Ценности» заставили ребят задуматься над вопросами: «Что есть истинные ценности для меня? Как понять, истинное ли мое желание или же оно пустое?»

Далее ребятам были предложены Торги «На что я потрачу свою жизнь». В ходе Торгов, ребята пришли к выводу, что смысл жизни присущ только человеку. Ведь в отличие от животных, он имеет и духовную сферу – область идей, мировоззрений, смысла и творчества.