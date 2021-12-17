Сотрудники Быховского РОВД помогли семье, дом которой сгорел

Днем 6 декабря поступило сообщение о возгорании частного жилого дома в деревне Воронино Быховского района. Когда спасатели прибыли к месту вызова, строение уже горело открытым пламенем.

В результате пожара уничтожена кровля, повреждены перекрытия, внутренняя отделка и имущество в жилище. В результате пожара без крыши над головой осталась двухмесячная Виктория и ее родители.

Сотрудники Быховского РОВД решили помочь семье, оказавшейся в трудной жизненной ситуации: за счет офицерского собрания для ребенка были приобретены вещи первой необходимости (памперсы, салфетки, средства гигиены). Также представителями местной районной организации общественного объединения «БРСМ» был осуществлен благотворительный сбор детских вещей.

На днях заместитель начальника Быховского РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению подполковник милиции Сергей Пимаев вместе с участковым инспектором инспекции по делам несовершеннолетних РОВД лейтенантом милиции Татьяной Севрюковой и главным бухгалтером Быховского РО ОО БРСМ Натальей Чеботаевой навестили семью Пайковых и вручили собранные и купленные вещи.

По информации Быховского РОВД