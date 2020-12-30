Сотрудники Бобруйской охраны задержали эмоциональную хулиганку (видео)

26 декабря около полуночи в одном из ночных заведений Бобруйска сработала тревожная кнопка.

Прибыв на место, правоохранители выяснили: изрядно выпившая посетительница бара выплеснула в лицо официанта алкоголь и повредила имущество ресторана.

Такую реакцию работница кафе получила в ответ на замечание, которое было сделано из-за запрета на курение в общественном месте.

При разбирательстве со старшим барменом агрессивно настроенная гражданка стала распускать руки и ударила работницу в лицо, после выплеска эмоций поспешила скрыться… Далеко уйти не удалось — ее задержал наряд охраны.

Ранее несудимая бобруйчанка причину своего поступка пояснить так и не смогла, но в содеянном раскаялась.

Следователями дана правовая оценка ее действиям, возбуждено уголовное дело за хулиганство.