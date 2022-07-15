Сотрудники Бобруйского РОВД проверяют объекты АПК

Мероприятия по профилактике и выявлению правонарушений и преступлений в сфере агропромышленного комплекса проводят сотрудники Бобруйского РОВД. С 12 июля ежедневно мобильная группа РОВД выбывает в хозяйства района для проведения мероприятий, направленных на обеспечение качественного проведения уборочной кампании, предотвращение преступных посягательств на имущество сельскохозяйственных организаций и предупреждение хищений.

Сотрудники ГБЭП совместно с представителем управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома оценивают состояние и готовность сельскохозяйственной техники к проведению полевых работ, проводят сверку данных бухгалтерского учета с фактическим наличием сельскохозяйственной и автомобильной техники в сельскохозяйственных организациях района. Сотрудники ОГАИ следят за соблюдением водителями сельскохозяйственных предприятий правил дорожного движения, а также порядком выпуска транспортных средств на линию. Особое внимание сотрудников ОВД на выявление фактов бесхозяйственности со стороны руководителей и материально ответственных лиц, хищений нового урожая, а также обоснованности расходования горюче-смазочных материалов.

По материалам Бобруйского РОВД