Сотрудники Бобруйского РОВД провели профбеседу с ребятами из детского дома семейного типа

Одной из наиболее общественно опасных форм антисоциального поведения являются преступления против жизни, здоровья, половой неприкосновенности и половой свободы детей. Практика правоохранительных органов знает немало случаев, связанных с совершением сексуальных, насильственных, развратных действий в отношении малолетних и несовершеннолетних. Невозможно спокойно относиться к подобным фактам, поэтому борьбе с сексуальными преступлениями в отношении детей придается особое значение. Важным направлением деятельности государственных органов является профилактика такого рода преступлений. Особую роль в предупреждении и выявлении фактов насилия в отношении несовершеннолетних играют специалисты правоохранительных служб.

22 ноября с целью профилактической работы сотрудники Бобруйского РОВД – участковый инспектор ИДН лейтенант милиции Екатерина Будник и старший оперуполномоченный группы НИЛТЛ майор милиции Александр Шило - посетили детский дом семейного типа в поселке Глуша.

Екатерина Александровна и Александр Васильевич провели с воспитанниками беседу на тему «О дополнительных мерах по противодействию преступлениям против половой неприкосновенности или половой свободы несовершеннолетних». Сотрудники милиции рассказали детям об их праве на личную неприкосновенность, защиту от физических посягательств любыми средствами. Девочки и мальчики из детского дома узнали от своих старших собеседников о том, что важно уметь отличать уважение к взрослым от безусловного им подчинения, и понимать, что предложенные незнакомцем конфеты, игрушки и другие заманчивые обещания могут обернуться нежелательными последствиями. Дети вместе со своими приемными родителями внимательно выслушали все рекомендации людей в погонах, задавали вопросы, обсуждали, как правильно поступить в случае возникновения тревожной ситуации.

По информации ИДН Бобруйского РОВД