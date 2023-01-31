Сотрудники Бобруйского отдела охраны провели акцию «За безопасность вместе»

В целях обеспечения сохранности имущества граждан, сотрудники Бобруйского отдела охраны 27 января провели в гипермаркете «Евроопт» профилактическую акцию «За безопасность вместе», в ходе которой гражданам города доводилась информация, что оборудование квартир, торговых объектов, офисов, гаражей и иных помещений с хранением материальных ценностей средствами охранной и тревожной сигнализации, с подключением на пульт подразделения Департамента охраны, является гарантом надежности и безопасности от противоправных посягательств на имущество.

В рамках данной акции сотрудники провели информационно-разъяснительную работу, в ходе которой жителям города был продемонстрирован ролик о деятельности подразделения, вручены расписания школьных занятий, буклеты с рекомендациями по сохранности имущества от противоправных посягательств, календари, фликеры с логотипом Департамента охраны.

По информации Бобруйского ОДО