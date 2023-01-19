Сотрудники Бобруйского отдела охраны приняли участие в профилактической акции “За безопасность вместе”
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Сотрудники Бобруйского отдела охраны в торговом центре «Корона» приняли участие в профилактической акции “За безопасность вместе”, которая включала в себя информационно-разъяснительную работу с гражданами.
В ходе агитационной работы на информационном стенде гражданам были продемонстрированы и разъяснены правила пользования охранной и тревожной сигнализацией. Наиболее заинтересовавшимся услугами Департамента охраны вручены информационные буклеты с рекомендациями по сохранности имущества от противоправных посягательств, календари, фликеры с логотипом Департамента охраны, расписания школьных занятий и продемонстрированы видеоматериалы о работе групп задержания и эффективности выезда по сигналу “Тревога”.
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