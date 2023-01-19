Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Профилактика

Сотрудники Бобруйского отдела охраны приняли участие в профилактической акции “За безопасность вместе”

4 0

Сотрудники Бобруйского отдела охраны приняли участие в профилактической акции “За безопасность вместе”

Сотрудники Бобруйского отдела охраны в торговом центре «Корона» приняли участие в профилактической акции “За безопасность вместе”, которая включала в себя информационно-разъяснительную работу с гражданами.

В ходе агитационной работы на информационном стенде гражданам были продемонстрированы и разъяснены правила пользования охранной и тревожной сигнализацией. Наиболее заинтересовавшимся услугами Департамента охраны вручены информационные буклеты с рекомендациями по сохранности имущества от противоправных посягательств, календари, фликеры с логотипом Департамента охраны, расписания школьных занятий и продемонстрированы видеоматериалы о работе групп задержания и эффективности выезда по сигналу “Тревога”.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿