Сотрудники Бобруйского отдела Департамента охраны задержали дебошира, напавшего на работника прокуратуры (видео)

В пятом часу вечера 18 января в Бобруйске сотрудники отдела Департамента охраны, патрулировавшие улицы города, увидели, что на одной из остановок общественного транспорта между двумя мужчинами завязалась потасовка.

При разбирательстве было установлено, что, еще находясь в троллейбусе, один из мужчин стал приставать к другому, нецензурно при этом выражаясь. Зачинщик конфликта не реагировал на замечания и вёл себя агрессивно. На остановке общественного транспорта он вышел вслед за объектом своей неприязни и выбил папку у него из рук, после чего стал нападать.

В результате сотрудники охраны задержали 34-летнего бобруйчанина, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Сообщается, что мужчина совершил нападение, узнав, что потерпевший является работником прокуратуры. Возбуждено уголовное дело.

По информации t.me/ohranaby