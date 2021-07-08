Сотрудники Бобруйского отдела Департамента охраны рассказали и показали бобруйчанам как обезопасить себя и свое имущество

Мальчишкам и девчонкам рассказали о специфике службы в подразделениях Департамента охраны, напомнили об основных правилах безопасности и о том, как не стать жертвой злоумышленников и уберечь себя и свое имущество от противоправных посягательств.

Неожиданным сюрпризом для детишек стало показательное выступление милиционера – кинолога со служебной собакой и задержание условного правонарушителя, а также предоставленная возможность примерить бронежилет и защитный шлем, посидеть за рулем милицейской машины, включить сигнально-громкоговорящее устройство.