Сотрудники Бобруйского отдела Департамента охраны с подарками побывали в гостях у ребят из детского дома

Вчера руководство Бобруйского отдела охраны посетили государственное учреждение образования «Детский дом г. Бобруйска». Руководителями и ребятами из детского дома был подготовлен Новогодний утренник «Волшебная сказка», которая на непродолжительное время заставила окунуться всех взрослых в детство и почувствовать себя маленькими детьми, которые верят в новогодние чудеса.