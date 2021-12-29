Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Общество

Сотрудники Бобруйского отдела Департамента охраны с подарками побывали в гостях у ребят из детского дома

30 0

Сотрудники Бобруйского отдела Департамента охраны с подарками побывали в гостях у ребят из детского дома

Вчера руководство Бобруйского отдела охраны посетили государственное учреждение образования «Детский дом г. Бобруйска». Руководителями и ребятами из детского дома был подготовлен Новогодний утренник «Волшебная сказка», которая на непродолжительное время заставила окунуться всех взрослых в детство и почувствовать себя маленькими детьми, которые верят в новогодние чудеса.

В конце представления руководство отдела охраны и приглашённые гости поблагодарили от всего сердца всех участников и детей детского дома за Новогодний утренник и вручили коллективу учреждения образования оргтехнику, звукоусиливающую аппаратуру, средства гигиены, а детям – сладкие подарки и фрукты.

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »