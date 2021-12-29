Сотрудники Бобруйского отдела Департамента охраны с подарками побывали в гостях у ребят из детского дома
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Вчера руководство Бобруйского отдела охраны посетили государственное учреждение образования «Детский дом г. Бобруйска». Руководителями и ребятами из детского дома был подготовлен Новогодний утренник «Волшебная сказка», которая на непродолжительное время заставила окунуться всех взрослых в детство и почувствовать себя маленькими детьми, которые верят в новогодние чудеса.
В конце представления руководство отдела охраны и приглашённые гости поблагодарили от всего сердца всех участников и детей детского дома за Новогодний утренник и вручили коллективу учреждения образования оргтехнику, звукоусиливающую аппаратуру, средства гигиены, а детям – сладкие подарки и фрукты.
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