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Сотрудники Бобруйского отдела Департамента охраны помогли человеку, который, как оказалось, числился без вести пропавшим

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Сотрудники Бобруйского отдела Департамента охраны помогли человеку, который, как оказалось, числился без вести пропавшим

14 ноября наряд милиции группы задержания Бобруйского отдела Департамента охраны выбыл на сигнал тревоги из магазина, расположенного в деревне Слабодка Бобруйского района. После осмотра магазина, около 22:00, к сотрудникам обратился гражданин, который пояснил, что заблудился, плохо видит и не может сориентироваться на местности. Милиционеры обратили внимание на то, что гражданин был одет явно не по погоде, было принято решение доложить об этом в дежурную часть отдела и доставить гражданина по месту жительства в деревню Каменка Бобруйского района. Также о данном факте сообщили в Бобруйский РОВД. Данным гражданином оказался Петрусенко Александр Николаевич, 1964 года рождения, который по сведениям Бобруйского РОВД, числился пропавшим.

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