Сотрудники Бобруйского отдела Департамента охраны очистились телом и укрепились духом в праздник Крещения

Крещение Господне — один из главных христианских праздников. По преданию в этот день крестился сам Спаситель в водах реки Иордан. Отсюда и традиция – наделять крещенскую воду целебными свойствами.

Праздник Крещения Господня уже немыслим без купания в проруби. В этот день самые отважные могут окунуться в иордани, или умыться крещенской водой.

Считается, что после троекратного омовения в проруби уходят все недуги, очищается тело, закаляется дух. Ежегодно и среди сотрудников Департамента охраны находится немало смельчаков, готовых «очиститься» таким способом.

По традиции и сотрудники Бобруйского отдела Департамента охраны во главе с начальником в агроусадьбе «Хорошее» также окунулись в иордань, очистили тело и закалили свой дух.