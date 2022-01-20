Сотрудники Бобруйского отдела Департамента охраны очистились телом и укрепились духом в праздник Крещения
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Крещение Господне — один из главных христианских праздников. По преданию в этот день крестился сам Спаситель в водах реки Иордан. Отсюда и традиция – наделять крещенскую воду целебными свойствами.
Праздник Крещения Господня уже немыслим без купания в проруби. В этот день самые отважные могут окунуться в иордани, или умыться крещенской водой.
Считается, что после троекратного омовения в проруби уходят все недуги, очищается тело, закаляется дух. Ежегодно и среди сотрудников Департамента охраны находится немало смельчаков, готовых «очиститься» таким способом.
По традиции и сотрудники Бобруйского отдела Департамента охраны во главе с начальником в агроусадьбе «Хорошее» также окунулись в иордань, очистили тело и закалили свой дух.
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