Сотрудники Бобруйского межрайонного онкологического диспансера побывали на экскурсии в Дудутках
mogilevnews 43 0
Профсоюзным комитетом учреждения здравоохранения «Бобруйский межрайонный онкологический диспансер» была организована экскурсионная поездка в Дудутки - Музейный комплекс старинных народных ремесел и технологий и Парк-музей «Дукорский маёнтак».
— Такие культурные мероприятия – это возможность моим коллегам познакомиться с историей и традициями белорусской земли и мотивация к профсоюзному объединению, — отметила Елена Гриценко, председатель профсоюзного комитета этого учреждения здравоохранения.
по материалам Mogilevnews
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