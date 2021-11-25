Сотрудники Бобруйского межрайонного онкологического диспансера побывали на экскурсии в Дудутках

Профсоюзным комитетом учреждения здравоохранения «Бобруйский межрайонный онкологический диспансер» была организована экскурсионная поездка в Дудутки - Музейный комплекс старинных народных ремесел и технологий и Парк-музей «Дукорский маёнтак».

— Такие культурные мероприятия – это возможность моим коллегам познакомиться с историей и традициями белорусской земли и мотивация к профсоюзному объединению, — отметила Елена Гриценко, председатель профсоюзного комитета этого учреждения здравоохранения.

по материалам Mogilevnews