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Фотофакт

Сотрудники Бобруйского межрайонного онкологического диспансера побывали на экскурсии в Дудутках

mogilevnews 43 0

Сотрудники Бобруйского межрайонного онкологического диспансера побывали на экскурсии в Дудутках

Профсоюзным комитетом учреждения здравоохранения «Бобруйский межрайонный онкологический диспансер» была организована экскурсионная поездка в Дудутки - Музейный комплекс старинных народных ремесел и технологий и  Парк-музей «Дукорский маёнтак».

— Такие культурные мероприятия – это возможность  моим коллегам познакомиться с историей и традициями  белорусской земли и мотивация к профсоюзному объединению, — отметила  Елена Гриценко, председатель профсоюзного комитета этого учреждения здравоохранения.

по материалам Mogilevnews

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