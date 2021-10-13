Сотрудник Инспекции надзора и профилактики Бобруйского ГРОЧС Дарья Пташкевич: «Мне хотелось приносить пользу людям»

14 октября в День Матери отмечает свой день рождения Белорусская молодёжная общественная организация спасателей-пожарных, которая объединяет тысячи молодых людей нашей страны. В этом году организация отмечает 20-летний юбилей.

БМООСП — самостоятельное, добровольное, общественное объединение. Её цель — гражданское и патриотическое воспитание, обучение безопасности жизнедеятельности подрастающего поколения, популяризация профессии спасателя-пожарного, привлечение молодёжи к занятию спортом и др.

Эта организация не только учит, развивает, но и помогает определиться молодёжи с будущей профессией.

«Не женское это дело» - неоднократно слышим от людей эту фразу, когда речь идет про службу в погонах. Но этот стереотип для себя развеяла еще в школьные годы Дарья Пташкевич, инспектор Инспекции надзора и профилактики Бобруйского ГРОЧС.

Знакомство с БМООСП

- Будучи девятиклассницей у меня стал выбор – идти дальше в обычный класс или профильный. 28 школа в Бобруйске славится своим классом МЧС с профессиональной направленностью. Правда меня тогда не форма соблазняла, а нагрузка профильного класса. Ведь я хотела хорошо учиться, бороться за высокий балл аттестата и в итоге планировала поступать совершенно в другой ВУЗ. Всех учащихся 10 класса приняли в ряды БМООСП. И уже с начала учебного года начались концерты, конкурсы, слеты. Это было безумно интересно.

В юные пожарные с головой

- Помню как на базе ПАСЧ 1 ПАСО-7 на объектах ОАО «Белшина» начались занятия. Это обязательная программа для профильного класса. Тогда работники отряда Дмитрий Дмитриевич Сказов и Юрий Владимирович Лахненко проводили с нами занятия по профилактике и предупреждению пожаров, по тактике проведения аварийно-спасательных работ, изучению техники МЧС. Была также серьезная физическая подготовка, пожарный спорт. Изнеможённые и уставшие мы приходили домой, но находили время и силы для основных уроков.

В старших классах мы также участвовали в торжественных мероприятиях ко Дню спасателя, Дню пожарной службы, на параде 9 мая. В 2008-м мне посчастливилось поучаствовать в Республиканском полевом лагере. Мы представляли область, было очень волнительно и сложно. Нас готовили к конкурсу как космонавтов. Но то, какие мы эмоции пережили в те дни, это дорогого стоит.

Выбор сделан

За два года старших классов я многое переосмыслила, много узнала про профессию спасателя. Я хотела также приносить пользу людям и изучать это непростое дело на профессиональном уровне. Так, после выпуска и успешных экзаменов я стала студентом заочного факультета Гомельского инженерного института. Родители меня поддержали в этом выборе, за что им огромное спасибо.

Работа –дом -семья

С первого курса сразу пошла на работу. Стоял выбор идти младшим инспектором или диспетчером. Пообщавшись с Андреем Вячеславовичем Бабиным (он тогда был начальником инспекции ГПН Бобруйского ГРОЧС), сомнений не осталось – быть мне работником инспекции. Свою вторую половину я также встретила в МЧС. Познакомились на присяге. А спустя 4 годы мы стали семьей. Сегодня я мама двух очаровательных детишек – сыночка Матвея и доченьки Софьи. Сегодня с уверенностью могу сказать, что работа для меня –это дом и семья, где тебе рады, где ты делаешь нужное полезное дело, которое приносит людям пользу.

Всем мальчикам и девочкам советую вступать в БСМООСП. Это новые знакомства, интересный круг людей, другой взгляд на мир. И главное – это обучение правилам безопасности, оказание помощи и патриотическое воспитание молодежи.