Состоялся заключительный концерт, посвященный 30-летию возрождения прихода Георгиевского храма

31 октября в Доме Православной культуры состоялся праздничный концерт, который завершил цикл мероприятий, посвященных 30-летию возрождения прихода Георгиевского храма города Бобруйска.

От учеников воскресной школы, от гостей праздника звучали слова благодарности всем, кто в разное время трудился, восстанавливая, возвращая храм к новой жизни, всем, кто сопричастен жизни прихода.

Особенные слова признательности были сказаны настоятелю храма протоиерею Геннадию Вейго, который всю жизнь посвящает служению Богу, кто, прося Божией помощи в трудах, более чем кто- либо трудится и печется о процветании прихода.

Особенно приятно получать поздравления от коллективов, которые многие годы участвуют в праздниках, фестивале, концертах прихода. Это детский хор Елизаветинского храма, вокальный ансамбль «Девчата» ДШИ № 1, Лариса Овсяник, Марина Воробьева, народный хор ветеранов войны и труда Дворца искусств.

В конце праздника протоиерей Геннадий поблагодарил всех, кто трудился и трудится при храме во славу Святой Церкви, во благо прихода.