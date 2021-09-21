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Профилактика

Состоялся семинар ветеранских первичных организаций ОВД Бобруйска и Осипович

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Состоялся семинар ветеранских первичных организаций ОВД Бобруйска и Осипович

На базе комнаты истории Осиповичского РОВД состоялся семинар с участием руководителей ветеранских первичных организаций органов внутренних дел Бобруйска и председателя ветеранов ОВДТ на ст. Осиповичи полковника милиции в отставке Алексея Мирончика.

Открывая семинар, председатель областного совета ветеранов УВД Могилевского облисполкома полковник милиции в отставке Евгений Ковалёнок отметил, что осиповчанами накоплен положительный опыт патриотического воспитания молодежи, достойный изучения. Успех стал возможным благодаря тесному взаимодействию руководства РОВД и ветеранов.

 

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От руководства отдела гостей приветствовал заместитель начальника по идеологической работе и кадровому обеспечению подполковник милиции Андрей Бабич. Затем председатель ветеранской организации подполковник милиции в отставке Георгий Гаевский провел экскурсию и подробно рассказал о создании комнаты музейного типа, вобравшую в себя историческую память не только Осиповичской милиции, но и отдельные страницы истории страны.

После посвящения гостей в этот уникальный историко-культурный центр патриотического воспитания, состоялся заинтересованный разговор по данной проблеме. Гости отметили большую работу, проделанную ветеранами и руководством отдела по сохранению памяти ушедших поколений.

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