Состоялся семинар ветеранских первичных организаций ОВД Бобруйска и Осипович

На базе комнаты истории Осиповичского РОВД состоялся семинар с участием руководителей ветеранских первичных организаций органов внутренних дел Бобруйска и председателя ветеранов ОВДТ на ст. Осиповичи полковника милиции в отставке Алексея Мирончика.
Открывая семинар, председатель областного совета ветеранов УВД Могилевского облисполкома полковник милиции в отставке Евгений Ковалёнок отметил, что осиповчанами накоплен положительный опыт патриотического воспитания молодежи, достойный изучения. Успех стал возможным благодаря тесному взаимодействию руководства РОВД и ветеранов.
От руководства отдела гостей приветствовал заместитель начальника по идеологической работе и кадровому обеспечению подполковник милиции Андрей Бабич. Затем председатель ветеранской организации подполковник милиции в отставке Георгий Гаевский провел экскурсию и подробно рассказал о создании комнаты музейного типа, вобравшую в себя историческую память не только Осиповичской милиции, но и отдельные страницы истории страны.
После посвящения гостей в этот уникальный историко-культурный центр патриотического воспитания, состоялся заинтересованный разговор по данной проблеме. Гости отметили большую работу, проделанную ветеранами и руководством отдела по сохранению памяти ушедших поколений.