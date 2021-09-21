Состоялся семинар ветеранских первичных организаций ОВД Бобруйска и Осипович

На базе комнаты истории Осиповичского РОВД состоялся семинар с участием руководителей ветеранских первичных организаций органов внутренних дел Бобруйска и председателя ветеранов ОВДТ на ст. Осиповичи полковника милиции в отставке Алексея Мирончика.

Открывая семинар, председатель областного совета ветеранов УВД Могилевского облисполкома полковник милиции в отставке Евгений Ковалёнок отметил, что осиповчанами накоплен положительный опыт патриотического воспитания молодежи, достойный изучения. Успех стал возможным благодаря тесному взаимодействию руководства РОВД и ветеранов.