В последнее время проблема изучения и сохранения традиционного белорусского костюма стоит как никогда остро, так как в эпоху глобализации и универсализации общественной жизни народный костюм оказывается практически «вымытым» из современного культурного пространства, проявляясь только в сценических формах, в воплощениях которых он далек от своего изначального смысла.

26 февраля с целью повышения профессионального мастерства руководителей творческих коллективов учреждений культуры и образования Бобруйска, а также обеспечение необходимой информацией состоялся семинар-практикум «Региональный национальный сценический костюм Бобруйского региона» для специалистов учреждений культуры и образования г. Бобруйска.

О традиционном костюме белорусов с освещением его специфики на бобруйщине, а также раскрытием его особенностей, выступила младший научный сотрудник УК «Бобруйский краеведческий музей» Лариса Тимошенко, которая в рамках своего выступления представила презентации «Беларускі народны костюм» и «Белорусские традиционные узоры – книга народной музыки». Студентка учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» Виктория Рубец представила информационную презентацию «Стилистические особенности фольклорного сценического костюма», в которой рассказала, что необходимо знать, создавая сценический костюм, о направлениях стилизации, о деталях сценического костюма и их сочетание по цветовой гамме, крою, орнаменту, отделке и смысловой нагрузке.

Продолжением семинара было выступление заведующего отделом художественного творчества Дворца искусств г.Бобруйска Натальи Куликовой, которая в своей выступлении и презентации рассказала о бобруйских мастерах, бережно сохраняющие и передающие через свое мастерство всю красоту традиционного белорусского костюма. Продемонстрировала технологический процесс изготовления пояса на бердышке мастер народных ремесел Олеся Сивец, который вызвал огромный интерес у всех участников семинара.

В завершении семинара-практикума были показаны видеоролики «О настоящей истории белорусского костюма», «Символика белорусского костюма», «Все дело в намитке. Белорусский костюм: прошлое и современность», «Беларускі святочны касцюм пачатку XX стагоддзя», которые наглядно показали, что белорусский народный костюм является достоянием народа и свято сберегается, передаваясь из поколения в поколение.

В рамках семинара-практикума организована библиотечная выставка «По следам истории. Белорусский костюм», которую представила городская библиотека №16 учреждения культуры «Централизованная библиотечная система г.Бобруйска».

Национальный костюм – это не просто одежда, это культура и история народа, его традиции и образ жизни. Он, как яркий «индикатор» национальной принадлежности, помогает сохранить культурно-духовное наследие прошлого. Проведение таких познавательно-образовательных мероприятий способствуют развитию интереса к традициям родного народа, чувства гордости за родной край, уважения к труду народных умельцев.