Состоялся отъезд делегатов на VI Всебелорусское народное собрание

В ходе сессии будут подведены итоги пятилетки. Кроме того, делегатам предстоит рассмотреть программу социально-экономического развития на 2021-2025 годы.

– С нами едет не только Бобруйск, но также Бобруйский, Кировский, Кличевский, Осиповичский и Глусский районы. Все едут с хорошим настроением и чистым сердцем. Я уверен, что Всебелорусское народное собрание ответит на многие вопросы, которые сегодня интересуют и волнуют наших жителей, и после делегаты донесут важную информацию в своих трудовых коллективах, – отметил председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев.