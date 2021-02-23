Состоялся городской этап ежегодного конкурса по основам безопасности жизнедеятельности «Школа безопасности»
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В Бобруйске на базе ГУО «Средняя школа №28 г.Бобруйска» прошел городской этап ежегодного конкурса по основам безопасности жизнедеятельности «Школа безопасности» под эгидой Белорусской молодёжной общественной организации спасателей-пожарных.
Работники МЧС подготовили для учащихся 50 вопросов по основам безопасности жизнедеятельности.
Ребята соревновались в разных категориях младшие, средние и старшие школьники. Все показали достойные результаты и прошли испытание.
Места распределились следующим образом:
В категории 1-4 классы:
- 1 место - учащаяся ГУО «Средняя школа №18 г.Бобруйска» Ачинович Анна;
- 2 место - учащийся ГУО «Средняя школа №27 г.Бобруйска» Сахно Иван;
- 3 место - учащаяся ГУО «Гимназия №3 г.Бобруйска» Бержанина Милана.
В категории 5-8 классы:
- 1 место - учащаяся ГУО «Средняя школа №27 г.Бобруйска» Бучкова Екатерина;
- 2 место - учащийся ГУО «Гимназия №3 г. Бобруйска» Киселёв Игорь;
- 3 место - учащийся ГУО «Средняя школа №1 г.Бобруйска» Вавула Максим.
В категории 9-11 классы:
- 1 место – учащийся ГУО «Средняя школа №27 г.Бобруйска» Мачульский Максим;
- 2 место – учащийся ГУО «Средняя школа №28 г.Бобруйска» Курлянчик Владислав;
- 3 место – учащийся ГУО «Гимназия №3 г.Бобруйска» Назарчук Кирилл.
Победители в каждой возрастной группе будут представлять город Бобруйск на областном этапе.
Инспектор сектора пропаганды
и взаимодействия с общественностью
Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям
Ольга Ковалькова