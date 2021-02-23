Состоялся городской этап ежегодного конкурса по основам безопасности жизнедеятельности «Школа безопасности»

В Бобруйске на базе ГУО «Средняя школа №28 г.Бобруйска» прошел городской этап ежегодного конкурса по основам безопасности жизнедеятельности «Школа безопасности» под эгидой Белорусской молодёжной общественной организации спасателей-пожарных.

Работники МЧС подготовили для учащихся 50 вопросов по основам безопасности жизнедеятельности.

Ребята соревновались в разных категориях младшие, средние и старшие школьники. Все показали достойные результаты и прошли испытание.

Места распределились следующим образом:

В категории 1-4 классы:

1 место - учащаяся ГУО «Средняя школа №18 г.Бобруйска» Ачинович Анна;

2 место - учащийся ГУО «Средняя школа №27 г.Бобруйска» Сахно Иван;

3 место - учащаяся ГУО «Гимназия №3 г.Бобруйска» Бержанина Милана.

В категории 5-8 классы:

1 место - учащаяся ГУО «Средняя школа №27 г.Бобруйска» Бучкова Екатерина;

2 место - учащийся ГУО «Гимназия №3 г. Бобруйска» Киселёв Игорь;

3 место - учащийся ГУО «Средняя школа №1 г.Бобруйска» Вавула Максим.

В категории 9-11 классы:

1 место – учащийся ГУО «Средняя школа №27 г.Бобруйска» Мачульский Максим;

2 место – учащийся ГУО «Средняя школа №28 г.Бобруйска» Курлянчик Владислав;

3 место – учащийся ГУО «Гимназия №3 г.Бобруйска» Назарчук Кирилл.

Победители в каждой возрастной группе будут представлять город Бобруйск на областном этапе.

Инспектор сектора пропаганды

и взаимодействия с общественностью

Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям

Ольга Ковалькова