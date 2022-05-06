Бобруйчане отдали дань памяти рабочим ОАО «ФанДОК», погибшим в годы Великой Отечественной войны

Накануне Дня Победы в Бобруйске стартовала серия мероприятий, посвященных 77-годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

6 мая венки и цветы к обелиску рабочим «ФанДОКа», погибшим в годы Великой Отечественной войны, возложили представители администрации Ленинского района Бобруйска, центрального комитета Белорусского профсоюза работников леса и природопользования, трудового коллектива ОАО «ФанДОК», воспитанники городских учреждений образования.

– Я поздравляю всех с грядущим Днем Победы, – обратилась к собравшимся заместитель главы администрации Ленинского района Инна Новикова. – Есть люди, которые считают, что этот день надо отмечать тихо и скорбно. Тогда пусть ответят: как бы встречали этот день в 1945 году жители Хатыни и еще более семисот таких же деревень Беларуси? Как бы встречали этот день узники пересыльного лагеря, который находился на территории Бобруйской крепости, и сотен таких же «фабрик смерти» фашистских? Как бы встречали этот день бойцы, погибшие, защищая Брестскую крепость, защищая нашу Родину на всех фронтах? Думаю, они были бы счастливы. Поэтому в этот день мы все, как один, у обелисков склоним головы, почтим их память, их беззаветный подвиг и поклянемся у этих стел, что будем достойными наследниками великого подвига. И никогда на нашей священной земле, политой кровью героев, не будет коричневой чумы. Дорогие земляки, с Днем Победы! С праздником!

– Дорогие ветераны, участники митинга. 9 Мая – особенный день в истории нашей страны, ведь 77 лет тому назад мы одержали Великую Победу, освободив свою землю от немецко-фашистских захватчиков. Война несет только негатив: людскую боль, плачь детей, поломанные судьбы. Страшно представить себе мать, держащую в руках орден сына, который не вернулся с войны. И детей с голодными глазами, которые потеряли родителей. Мы обязаны сохранить память о славе героев, которые титаническими усилиями освободили нашу землю и подарили мирное небо над головой. С праздником, дорогие друзья! Здоровья, счастья, благополучия! Мы помним каждого из вас, – отметила председатель профкома ОАО «ФанДОК» Елена Юшкевич.

Виктора ЧАБАНА.