2 декабря 2022 года в Минске состоялось торжественное чествование победителей Национального конкурса «Предприниматель года».

На основании показателей деятельности участников конкурса по итогам деятельности за 2021 год определено 34 победителя (по одному от каждой области и г. Минска в каждой номинации).

Лучшим в номинации «Эффективный бизнес в сфере услуг» по Могилевской области признано частное торгово-производственное унитарное предприятие «РИЦ ТАНДЕМ».

Предприятие зарегистрировано на территории города Бобруйска с 2006 года. В настоящее время осуществляет деятельность по сдаче в аренду торговых площадей собственного торгового центра. Руководитель – Гусаков Валерий Валериевич.

Национальный конкурс «Предприниматель года» проводится с 2016 года и продолжает традиции конкурса «Лепшы прадпрымальнік», который проводился с конца 1997 года. Основной целью подготовки и проведения конкурса является развитие предпринимательской инициативы и стимулирование деловой активности населения. В конкурсе участвуют представители субъектов малого и среднего предпринимательства (а в номинации «Стабильный успех» может участвовать и крупный бизнес, в «Эффективный индивидуальный бизнес» – только индивидуальные предприниматели), доля государства в уставном фонде которых не превышает 50 процентов. Победителей конкурса из числа предпринимателей, подавших заявки на участие, по объективным критериям – результатам деятельности – определяют организационные комитеты, созданные в каждой области и городе Минске.