Во вторник, 7 декабря, состоялось собрание первичной профсоюзной организации учреждения культуры «Могилевский областной театр драмы и комедии им. В. И. Дунина-Марцинкевича г. Бобруйска» Белорусского профессионального союза работников культуры, информации спорта и туризма.

В президиум собрания вошли: заместитель председателя Могилевского областного объединения профсоюзов Татьяна Марочкова, председатель Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма Алексей Прудников, председатель Бобруйского городского объединения профсоюзов Людмила Балакер и другие.

Всего на мероприятии присутствовало более сотни человек.

На повестке дня были рассмотрены актуальные вопросы. По итогам встречи работа профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации театра за период со 2 апреля 2019 года по 31 ноября 2021 г. признана удовлетворительной. Отчет ревизионной комиссии был утвержден. Цели намечены, а задачи на ближайшее будущее поставлены.

Виктор ЧАБАН. Фото автора.