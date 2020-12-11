Состоялось открытие памятной доски Почетному гражданину Бобруйска Федору Аскерко

Сегодня, 11 декабря, возле филиала БНТУ «Бобруйский государственный автотранспортный колледж» прошло открытие памятной доски с барельефом Народному учителю БССР, Почетному гражданину Бобруйска, ветерану Великой Отечественной войны Федору Аскерко. На мероприятии присутствовали представители городской власти, общественных организаций, педагоги, учащиеся, выпускники колледжа, а также близкие Федора Федоровича. Открытие памятной доски прошло накануне дня рождения этого замечательного человека, которому 12 декабря могло бы исполниться 95 лет. Почетный гражданин нашего города ушел из жизни полтора года назад, оставив после себя огромное наследие.

Более полувека Федор Аскерко проработал в автотехникуме, 36 лет – в качестве директора этого учреждения. Под его руководством техникум неоднократно становился призером по итогам Всесоюзного социалистического соревнования системы Минвуза СССР, а в 1982 и 1990 годах победителем. За педагогическую деятельность награжден орденом «Знак Почета», тремя Почетными грамотами Верховного Совета БССР.

4 октября 1966 года Федору Федоровичу было присвоено звание «Заслуженный учитель Белорусской ССР», а 3 апреля 1991 года – «Народный учитель Белорусской ССР». За многолетнюю плодотворную деятельность в системе образования, высокое педагогическое мастерство и значительный личный вклад в воспитание подрастающего поколения Федору Аскерко в 2015 году присвоено звание «Почетный гражданин города Бобруйска».

Почетное право открыть мемориальную доску было предоставлено председателю Бобруйского горисполкома Александру Студневу, Евгению и Татьяне Аскерко – детям Федора Федоровича.

– Биография Федора Аскерко – это целая история не только нашего города, но и страны. Он был активным участником многих исторических событий, ветераном Великой Отечественной войны. Я уверен, что плоды его жизни останутся навсегда в летописи Бобруйска. И этот техникум, а ныне колледж, который воспитал министров и руководителей многих транспортных компаний – это тоже огромный след нашей истории, которая осталась после него. Это был интересный собеседник, человек с открытым сердцем. С ним всегда было приятно говорить. Он помнил имена и даты рождения многих своих выпускников и тех людей, которые шли с ним рядом. Память об этом человеке навсегда в наших сердцах,– отметил Александр Викторович.

В сборе денежных средств для изготовления мемориальной доски приняли участие: Бобруйская ассоциация промышленников и предпринимателей, ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш», Ленинская и Первомайская районные организации г. Бобруйска ОО «Белорусский фонд мира», Ленинская и Первомайская районные организации г. Бобруйска РОО «Белая Русь», Бобруйская городская организация Белорусского профсоюза работников образования, автобусный парк.

Свой вклад внесли также депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ирина Рынейская, работники филиала УО БНТУ «Бобруйский государственный автотранспортный колледж» и учреждения общего среднего образования города.