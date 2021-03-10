Состоялось открытие и первые матчи финального этапа республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею “Золотая шайба”
84 0
0
Фотографии: Александр Анташкевич
Торжественное открытие и первые матчи финального этапа республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею "Золотая шайба" на призы Президента Беларуси (в младшей возрастной группе) прошли сегодня в "Бобруйск-Арене".
Подробности - в ближайшем выпуске "БЖ".
0
Читайте
также
также
-
Состоялось открытие и первые матчи финального этапа республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею “Золотая шайба”
-
Финал “Золотой шайбы” в младшей возрастной группе дивизиона А пройдет в Бобруйске
-
В ТЦСОН Первомайского района состоялся товарищеский турнир по игровым видам спорта
-
Праздничная суматоха: цветы для милых дам и прекрасных женщин!
-
В Бобруйске прошёл мастер-класс по безопасности и самообороне Крав-Мага
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости