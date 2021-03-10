Состоялось открытие и первые матчи финального этапа республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею “Золотая шайба”

Торжественное открытие и первые матчи финального этапа республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею "Золотая шайба" на призы Президента Беларуси (в младшей возрастной группе) прошли сегодня в "Бобруйск-Арене".

Подробности - в ближайшем выпуске "БЖ".