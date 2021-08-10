Состоялось освящение образа Пресвятой Богородицы «Бобруйская Одигитрия»

10 августа, в день памяти Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрия» (Путеводительница), в Никольском кафедральном соборе Бобруйска епископ Серафим совершил освящение образа Пресвятой Богородицы «Бобруйская Одигитрия». Об этом сообщает пресс-служба Бобруйской епархии.

Его Преосвященству сослужили клирики Бобруйской епархии. Богослужебные песнопения исполнил хор Никольского кафедрального собора.