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Религия

Состоялось освящение образа Пресвятой Богородицы «Бобруйская Одигитрия»

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Состоялось освящение образа Пресвятой Богородицы «Бобруйская Одигитрия»

10 августа, в день памяти Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрия» (Путеводительница), в Никольском кафедральном соборе Бобруйска епископ Серафим совершил освящение образа Пресвятой Богородицы «Бобруйская Одигитрия». Об этом сообщает пресс-служба Бобруйской епархии.

Его Преосвященству сослужили клирики Бобруйской епархии. Богослужебные песнопения исполнил хор Никольского кафедрального собора.

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