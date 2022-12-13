Состоялось оперативное совещание областного управления охраны

8 декабря в актовом зале Могилевского областного управления охраны состоялось оперативное совещание с участием руководящего состава управления и подразделений охраны области.

На совещании присутствовал заместитель начальника Департамента охраны – начальник управления идеологической работы и кадрового обеспечения полковник милиции Сафанович Анатолий Михайлович.

На повестке дня рассматривались вопросы результатов итоговых занятий по служебной подготовки в подразделениях охраны области в 2022 году и о ходе выполнения Комплекса мер по защиты чести, достоинства и деловой репутации сотрудников органов внутренних дел.

Открылось мероприятие со слов начальника управления, который отметил как положительные, так и негативные тенденции, имевшие место в рассматриваемых направлениях, обозначил ряд задач и потребовал от каждого начальника должной самоотдачи при выполнении служебных обязанностей.

После подведения итогов оперативного совещания по направлениям рассмотренных вопросов, Анатолий Михайлович вручил заслуженные награды наиболее отличившимся в служебной деятельности сотрудникам.

Также в этот день поздравили с Днем рождения начальника Глусского отделения охраны подполковника милиции Олега Ивановича Бидюка. Заместитель начальника Департамента охраны вручил имениннику приветственный адрес, а также сказал много хороших слов.

Товарищи пожелали Олегу Ивановичу крепкого здоровья, удачи, везения, яркой и насыщенной жизни.

Могилевское ОУ