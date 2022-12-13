Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Актуально

Состоялось оперативное совещание областного управления охраны

7 0

Состоялось оперативное совещание областного управления охраны

8 декабря в актовом зале Могилевского областного управления охраны состоялось оперативное совещание с участием руководящего состава управления и подразделений охраны области.

На совещании присутствовал заместитель начальника Департамента охраны – начальник управления идеологической работы и кадрового обеспечения полковник милиции Сафанович Анатолий Михайлович.

DSC_0007На повестке дня рассматривались вопросы результатов итоговых занятий по служебной подготовки в подразделениях охраны области в 2022 году и о ходе выполнения Комплекса мер по защиты чести, достоинства и деловой репутации сотрудников органов внутренних дел.
Открылось мероприятие со слов начальника управления, который отметил как положительные, так и негативные тенденции, имевшие место в рассматриваемых направлениях, обозначил ряд задач и потребовал от каждого начальника должной самоотдачи при выполнении служебных обязанностей.

DSC_0057

DSC_0025

DSC_0032

DSC_0034

DSC_0037

DSC_0039

DSC_0048

DSC_0058

DSC_0018

DSC_0022

После подведения итогов оперативного совещания по направлениям рассмотренных вопросов, Анатолий Михайлович вручил заслуженные награды наиболее отличившимся в служебной деятельности сотрудникам.

DSC_0009

DSC_0017

DSC_0025

DSC_0035

DSC_0042

DSC_0059

Также в этот день поздравили с Днем рождения начальника Глусского отделения охраны подполковника милиции Олега Ивановича Бидюка. Заместитель начальника Департамента охраны вручил имениннику приветственный адрес, а также сказал много хороших слов.

DSC_0074Товарищи пожелали Олегу Ивановичу крепкого здоровья, удачи, везения, яркой и насыщенной жизни.

Могилевское ОУ

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿