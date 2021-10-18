Состоялась панихида по основательнице монастыря Святых Жен-Мироносиц

16 октября 2020 года отошла ко Господу основательница первой женской обители Бобруйска игумения Раиса (Путилина).

Утром 16 октября 2021 года у её могилы была отслужена панихида, а затем совершена Божественная литургия в монастырской домовой церкви в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница».

Почтить память игумении Раисы собрались члены попечительского совета Бобруйской епархии и прихожане монастыря.

– Человек в вечности будет находиться в том богатстве, которое приобрёл здесь, на земле, – обратился к собравшимся протоиерей Александр Лавицкий, клирик монастыря святых Жён-Мироносиц. – Целью жизни матушки был собор Александра Невского, который она лелеяла как младенца. Все её мысли, чаяния были в том, чтобы скорее достроить собор и начать там богослужения. Не зря в Евангелии сказано: «где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Я немного прослужил с ней, но ощутил ту ревность и тот огонёк веры, с которыми она жила. Она молилась, причащалась, исповедовала свои грехи. А наша задача теперь, насколько нам позволяет дар Святого Духа, молить Бога о том, чтобы Он простил все её прегрешения вольные и невольные. Вот эта любовь, это милосердие, оказанные по отношению к усопшим, не исчезнут даже и в вечности.