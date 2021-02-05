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Состоялась итоговая коллегия главного управления идеологической работы и по делам молодежи Могилевского облисполкома

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Состоялась итоговая коллегия главного управления идеологической работы и по делам молодежи Могилевского облисполкома

Итоговая коллегия главного управления идеологической работы и по делам молодежи Могилевского облисполкома состоялась 5 февраля. Обсуждение задач на перспективу и подведение итогов работы за 2020 год прошло в формате семинара-дискуссии. Участие в форуме приняли не только представители исполнительной власти, крупных предприятий, руководители СМИ, но и ведущие политологи и эксперты.

Фото Галины Гаврилович

По материалам Могилевского областного исполнительного комитета

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