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Состоялась церемония вручения премии «За духовное возрождение». Высокой награды удостоились бобруйчане

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Состоялась церемония вручения премии «За духовное возрождение». Высокой награды удостоились бобруйчане

Сегодня состоялась церемония вручения премии «За духовное возрождение» и специальных премий Президента Республики Беларусь.

Всего по итогам 2022 года присуждено четыре премии «За духовное возрождение». Среди удостоенных высокой награды – Василий Баранчук, директор Духовно-просветительского центра прихода храма в честь преподобномученицы великой княгини Елисаветы в Бобруйске, и настоятель прихода этого храма протоиерей Виктор Толох, награжденные за большой вклад в укрепление духовных ценностей, культурное и моральное воспитание детей и молодежи.

За свое существование центр стал местом притяжения не только для детей и молодежи, но и для взрослых православных. Здесь уверены – воспитание и образование детей не может происходить без духовного развития. А в современном мире забота о душе приобрела особое и важное значение.

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