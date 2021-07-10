0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Состоялась церемония открытия республиканского праздника «Купалье» в Александрии

138 0

Состоялась церемония открытия республиканского праздника «Купалье» в Александрии

Фото Виктора ЧАБАНА.

0
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿