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Состоялась благотворительная ёлка от Белорусского союза женщин в Бобруйске

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Состоялась благотворительная ёлка от Белорусского союза женщин в Бобруйске

27 декабря состоялась благотворительная ёлка, организованная Бобруйской городской организацией общественного объединения «Белорусский союз женщин».

Театрализованное новогоднее представление «Новогоднее приключение Домовёнка Кузи и его друзей» подготовлено творческой командой УК «Центр досуга и творчества Бобруйска». Гостями утренника стали учащиеся школы №30 и воспитанники Свято-Елисаветинского храма.

Ребят с праздником поздравили: Нина Костян, председатель БГО ОО «БСЖ» и Ирина Роскач, директор УК «Центр досуга и творчества Бобруйска».

Кроме представления ребята имели возможность, каждый прочитать деду Морозу стихотворение или исполнить песню и получить сладкий приз. Дед Мороз со Снегурочкой и сказочными персонажами устроили для детей дискотеку.

Мартынова Евгения, методист УК «Центр досуга и творчества г.Бобруйска»

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