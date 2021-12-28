Состоялась благотворительная ёлка от Белорусского союза женщин в Бобруйске

27 декабря состоялась благотворительная ёлка, организованная Бобруйской городской организацией общественного объединения «Белорусский союз женщин».
Театрализованное новогоднее представление «Новогоднее приключение Домовёнка Кузи и его друзей» подготовлено творческой командой УК «Центр досуга и творчества Бобруйска». Гостями утренника стали учащиеся школы №30 и воспитанники Свято-Елисаветинского храма.
Ребят с праздником поздравили: Нина Костян, председатель БГО ОО «БСЖ» и Ирина Роскач, директор УК «Центр досуга и творчества Бобруйска».
Кроме представления ребята имели возможность, каждый прочитать деду Морозу стихотворение или исполнить песню и получить сладкий приз. Дед Мороз со Снегурочкой и сказочными персонажами устроили для детей дискотеку.
Мартынова Евгения, методист УК «Центр досуга и творчества г.Бобруйска»