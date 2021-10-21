Состоится прямая телефонная линия с заместителем начальника УВД
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В пятницу, 22 октября 2021 года, заместитель начальника УВД Бобруйского горисполкома по идеологической работе и кадровому обеспечению полковник милиции Василий Прокопович Савельев проведет прямую телефонную линию.
Вопросы можно будет задать с 11 до 13 часов по телефону 77-98-03.
Группа информации и общественных связей УВД
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