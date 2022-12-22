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Состоится «прямая телефонная линия» по вопросу: «Льготы для инвалидов 1, 2 группы»

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Состоится «прямая телефонная линия» по вопросу: «Льготы для инвалидов 1, 2 группы»

29 декабря  с 11.00 до 13.00 состоится «прямая телефонная линия» по вопросу: «Льготы для инвалидов 1, 2 группы».

На интересующие Вас вопросы ответит юрисконсульт учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г.Бобруйска» Крискович Олеся Александровна.

Телефон прямой линии: 72-18-96. ­

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