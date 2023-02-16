Состоится прямая телефонная линия по вопросам социального обслуживания
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23 февраля 2023 года с 14.00. до 16.00 состоится «прямая телефонная линия» по вопросу: «Социальное обслуживание населения».
На интересующие Вас вопросы ответит заместитель директора учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района Бобруйска» Николайчик Ольга Михайловна.
Телефон прямой линии: 72-17-92.
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