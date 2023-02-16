Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Город

Состоится прямая телефонная линия по вопросам социального обслуживания

24 0

Состоится прямая телефонная линия по вопросам социального обслуживания

23 февраля 2023 года с 14.00. до 16.00 состоится «прямая телефонная линия» по вопросу: «Социальное обслуживание населения».

На интересующие Вас вопросы ответит заместитель директора учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района Бобруйска» Николайчик Ольга Михайловна.

Телефон прямой линии: 72-17-92.

 

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿