Состоится открытие памятной доски Федору Федоровичу Аскерко

Сегодня, 11 декабря, в филиале БНТУ «Бобруйского государственного автотранспортного колледжа» состоится открытие памятной доски ветерану Великой Отечественной войны, Народному и заслуженному учителю БССР, Почетному гражданину Бобруйска Федору Федоровичу Аскерко.

Время открытия: 14.00.