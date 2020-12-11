Состоится открытие памятной доски Федору Федоровичу Аскерко
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Сегодня, 11 декабря, в филиале БНТУ «Бобруйского государственного автотранспортного колледжа» состоится открытие памятной доски ветерану Великой Отечественной войны, Народному и заслуженному учителю БССР, Почетному гражданину Бобруйска Федору Федоровичу Аскерко.
Время открытия: 14.00.
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