Состоится общественное обсуждение проекта озеленения Бобруйска

Бобруйский городской исполнительный комитет информирует граждан о проведении общественных обсуждений экологического доклада по СЭО градостроительного проекта специального планирования «Схема озелененных территорий общего пользования г. Бобруйска».

Организатор:

Бобруйский городской исполнительный комитет

Информация об объекте:

Стратегическая экологическая оценка (далее – СЭО) осуществляется в рамках разработки градостроительного проекта специального планирования «Схема озелененных территорий общего пользования г. Бобруйска».

В соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, процедура СЭО предусматривает вовлечение заинтересованных сторон в процесс принятия стратегических решений.

Общественное обсуждение будет проведено Бобруйским городским исполнительным комитетом в период с 13 октября 2021 г. по 15 ноября 2021 г.

В общественном обсуждении могут участвовать физические лица, их объединения, юридические лица. Во время проведения общественного обсуждения доклада участники общественного обсуждения вправе направлять организатору (отдел архитектуры и градостроительства Бобруйского городского исполнительного комитета) письменные или электронные замечания и предложения (адрес: 213800, г. Бобруйск, пл. В.И.Ленина, 1; е-mail: archi@bobruisk.by.

Замечания и предложения граждан в обязательном порядке должны содержать ФИО гражданина, адрес его места жительства или места работы (учебы), личную подпись гражданина (кроме электронных обращений); юридических лиц - наименование юридического лица, его место нахождения, ФИО руководителя, личную подпись руководителя, заверенную печатью юридического лица.

По всем возникающим вопросам связываться с организатором, тел.: 68-00-48, 68-00-49.

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