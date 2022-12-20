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Состоится 45-я внеочередная сессия Бобруйского городского Совета депутатов 28-го созыва

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Состоится 45-я внеочередная сессия Бобруйского городского Совета депутатов 28-го созыва

21 декабря 2022 г. в 14.00 состоится 45-я внеочередная сессия Бобруйского городского Совета депутатов 28-го созыва (пл. Ленина, 1, зал заседаний, 7 этаж). Начало регистрации в 13.30. ­

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