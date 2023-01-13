Соседи залили. С кого спрашивать

Елена Карташова спрашивает: «Как защитить свои права в случае залития квартиры в многоквартирном доме и кто будет отвечать за причиненный вред?»

Отвечает Дмитрий Шелепов, адвокат специализированной юридической консультации по гражданским и экономическим делам Бобруйска «Цивилист»:

– Если произошло залитие квартиры, необходимо обратиться в обслуживающую жилищный фонд организацию (ЖЭУ, ЖСК) для составления акта, который позволит зафиксировать факт залития и установить дату, причину и виновное лицо. В последующем специалисты составят дефект­ный акт, в котором будет указано поврежденное имущество, и смету восстановительного ремонта. Эти документы позволят защитить Ваши права и при необходимости обратиться в суд. В соответствии со ст. 933 Гражданского кодекса Республики Беларусь вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Виновными залития могут быть не только лица, осуществляющие владение и пользование жилыми помещениями, но и обслуживающая жилищный фонд организация, если залитие произошло из части общих коммуникаций, которые находятся в ее ведении. Всем жильцам и собственникам квартир необходимо знать, что в соответствии с п.п. 7.4 Правил пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 мая 2013 г. №399, граждане обязаны обеспечивать в жилых и вспомогательных помещениях сохранность конструктивных элементов и инженерных систем, санитарно-технического, электрического, газового и иного оборудования, соблюдать правила пользования этим оборудованием. Пункт 7.11 указанных правил предусматривает обязанность возмещать ущерб, причиненный гражданами вспомогательным помещениям жилого дома, помещениям других граждан и организаций независимо от форм собственности при осуществлении права владения и пользования жилыми помещениями.